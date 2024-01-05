Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 "шахедів"
Сили протиповітряної оборони в ніч на 5 січня знищили над Україною 21 із 29 БПЛА Shahed. Атака тривала двома хвилями з району Приморсько-Ахтарську та мису Чауда
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу було залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. При цьому більшість "шахедів" знищили саме мобільні групи.
"Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БПЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - повідомили в ПС.
"Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей", - додали там.
- У ніч на 5 січня РФ атакувала Україну "шахедами", вибухи лунали на Хмельниччині та Черкащині, працювала ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 39.01
- EUR Купівля 41.81Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе