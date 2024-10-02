Українська ППО вночі збила 11 із 32 "шахедів"
У ніч проти 2 жовтня російська армія запустила по території України 32 безпілотники. Українські сили ППО знищили в небі 11 ударних дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 32 ударні БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.
У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БПЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
Водночас 4 ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України в напрямку Росії. Унаслідок протидії РЕБ 10 ударних БПЛА локаційно втрачено в північних та центральних областях.
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Ввечері вівторка, 1 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку. У Сумській області РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури.
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