Українська ППО вночі збила 11 із 32 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 32 ударні БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.

У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БПЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Водночас 4 ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України в напрямку Росії. Унаслідок протидії РЕБ 10 ударних БПЛА локаційно втрачено в північних та центральних областях.