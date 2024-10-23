Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українська ППО вночі збила 57 безпілотників: до 9 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни

Українська ППО вночі збила 57 безпілотників: до 9 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
09:11
Війна з Росією ППО

У ніч проти 23 жовтня російський ворог запустив по території України 81 безпілотник. Сили протиповітряної оборони знищили 57 "шахедів"

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог запустив 81 ударний БПЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

"Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БПЛА спостерігаються в повітряному просторі України", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч на 23 жовтня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136. У Черкасах лунали вибухи.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2024 понедiлок
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
Автор Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
10:37
З наступного року для ЗСУ збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів
10:15
Готували підрив вибухівки в багатолюдному місці Києва: СБУ затримала агентів РФ
10:01
OPINION
Теорія "чорного страуса*
09:57
Фінляндія
У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією
09:47
Фото ВПО, який евакуювали на Львівщину
"Ситуація погіршується": Лубінець заявив про зменшення кількості ВПО, адже вони повертаються на ТОТ
09:41
Зеленський
Зеленський готує ще один план щодо війни, він про дії України, - ВВС
09:32
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Силам оборони вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині, - "Хартія"
09:29
Андрій Сибіга
Просуватиме Формулу миру: Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР
09:12
Дональд Трамп
Трамп неодноразово хвалив Гітлера і захоплюється диктаторами, - ексголова апарату Білого дому Келлі
09:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну "шахедами" 23 жовтня: у Черкасах лунали вибухи
08:52
Сі Цзіньпін і путін
Сі Цзіньпін сказав Путіну, що у світі панує хаос, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною
08:48
електроенергія, графіки відключень
Укренерго запровадило аварійні відключення світла на Полтавщині
08:42
Окупанти вночі атакували КАБами Харківщину і поранили трьох цивільних
08:22
Російський Су-30СМ
Франція закликає Індію заблокувати експорт запчастин до російських Су-30 через Казахстан
08:21
Оновлено
Покровськ
Минулої доби на фронті зафіксували 166 боєзіткнень: найгарячішою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках
08:17
За фейковий діагноз посадовцям від МСЕК відкриватимуть кримінальні справи, - ДБР
08:13
Ексклюзив
спротив на тимчасово окупованих територіях
Окупанти відправляють проукраїнських підлітків на примусове психіатричне лікування, - заступник голови Бердянської райради
08:08
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
У Білому домі прокоментували цьогорічний саміт БРІКС у Росії
08:02
OPINION
Чи світить генпрокурору Костіну закордонне відрядження?
07:53
Leopard 2
Литва прийняла рішення про придбання німецьких Leopard 2
07:45
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом
07:44
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових, 9 танків і 85 БПЛА
07:32
Іран Росія
Росія та Іран намагатимуться спровокувати насильницькі протести у США після виборів, - АР
07:27
Білл Гейтс
Білл Гейтс міг пожертвувати $50 млн на президентську кампанію Гарріс, - NYT
07:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Кім Чен Ин відвідав базу міжконтинентальних балістичних ракет
07:05
Анонс
Роберт Левандовські, Барселона, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 23 жовтня
06:52
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив про можливе вислання посла Росії з країни
06:34
ЗСУ
Армія РФ окупувала Новосадове на Донеччині та просунулася у низці населених пунктів, - DeepState
06:20
БРІКС
Росія під час саміту БРІКС прагне створити механізми для посилення війни в Україні, - ISW
06:14
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський корабель
05:56
Марк Рютте
Якщо КНДР відправить війська на війну в Україну, це призведе до значної ескалації конфлікту, - Рютте
05:42
кордон з Білоруссю
За добу 40 спроб: у Польщі затримали українця і естонця за сприяння в незаконному перетину мігрантами кордону з Білоруссю
05:11
Джо Байден
Байден назвав Трампа загрозою для демократії і заявив, що його треба "політично ізолювати"
03:57
Морський порт
Атаки РФ на українську портову інфраструктуру ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку, - британська розвідка
03:23
Марк Рютте
"Мають на це право": генсек НАТО Рютте прокоментував участь Туреччини в саміті БРІКС у РФ
03:05
губернатор штату Міннесота Тім Волц
РФ поширює фейки про кандидата у віцепрезиденти США від демократів Тіма Волца, - розвідка
02:50
ЄСПЛ визнав порушення прав "Радіо Свободи" Росією: суд призначив компенсацію близько мільйона євро
02:09
Україна Британія
Третя група українських пілотів завершила навчання у Британії
02:08
Володимир Зеленський
Зеленський припустив, як можна завершити гарячу фазу війни
01:38
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак назвав умови, за яких Україна готова обговорювати коригування формули миру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV