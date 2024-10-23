Українська ППО вночі збила 57 безпілотників: до 9 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни
У ніч проти 23 жовтня російський ворог запустив по території України 81 безпілотник. Сили протиповітряної оборони знищили 57 "шахедів"
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог запустив 81 ударний БПЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.
"Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БПЛА спостерігаються в повітряному просторі України", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 23 жовтня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136. У Черкасах лунали вибухи.
- Актуальне
- Важливе