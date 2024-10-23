Українська ППО вночі збила 57 безпілотників: до 9 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог запустив 81 ударний БПЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

"Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БПЛА спостерігаються в повітряному просторі України", - йдеться у повідомленні.