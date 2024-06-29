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Українська ППО вночі збила всі 10 "шахедів", якими атакувала РФ

29 червня, 2024 субота
08:12
Війна з Росією Українська ППО

У ніч на 29 червня Україна зазнала атаки 10 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ у Росії

Зміст

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У підсумку бойової роботи завдяки винищувальній авіації, зенітним ракетним підрозділам, розрахункам мобільних вогневих груп і засобам РЕБ Повітряних Сил ЗСУ всі 10 "шахедів" збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

  • Ввечері пʼятниці, 28 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку. Дрони атакували майже впродовж усієї ночі.
Теги:
ППО
Черкащина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
Вінниччина
Кіровоградщина
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