Українська ППО вночі збила всі 10 "шахедів", якими атакувала РФ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У підсумку бойової роботи завдяки винищувальній авіації, зенітним ракетним підрозділам, розрахункам мобільних вогневих груп і засобам РЕБ Повітряних Сил ЗСУ всі 10 "шахедів" збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.