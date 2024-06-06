Українська ППО вночі знищила 17 з 18 БПЛА
У ніч проти 6 червня російська окупаційна армія запустила по території України щонайменше 18 ударних безпілотників типу "Шахед". Українська ППО збила 17 дронів
Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив 18 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та мису Чауда. Також ворог атакував Дніпропетровщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога.
"Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.
У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
- Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку.
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