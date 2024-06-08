Українська ППО вночі знищила 9 "шахедів" і ракету Х-59

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59 із Курської області, а також здійснив пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська і мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.