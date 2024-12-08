Українська ППО за ніч збила 28 із 74 російських дронів

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, з 20:30 7 грудня росіяни запустили по Україні 74 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

У Повітряних силах додають, що через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.