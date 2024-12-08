Українська ППО за ніч збила 28 із 74 російських дронів
Уночі неділі, 8 грудня, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 28 ворожих дронів
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, з 20:30 7 грудня росіяни запустили по Україні 74 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.
Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Крім того, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.
У Повітряних силах додають, що через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.
- Тим часом цієї ночі ППО працювала також у п'яти регіонах Росії та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області й Таганрозі Ростовської лунали вибухи.
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