Українська ППО за ніч збила 3 з 4 російських "шахедів"
У ніч проти понеділка, 23 вересня, російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити три ворожі "шахеди"
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі у повітряному просторі України зафіксували 6 засобів повітряного нападу, зокрема дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БПЛА типу Shahed.
У результаті бойової роботи ППО збили три ворожі безпілотники у Сумській області.
Решта повітряних цілей - один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.
- Увечері 22 вересня російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали 13 людей. Частково зруйновані будівлі.
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