Українська ППО за ніч збила 3 з 4 російських "шахедів"

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі у повітряному просторі України зафіксували 6 засобів повітряного нападу, зокрема дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БПЛА типу Shahed.



У результаті бойової роботи ППО збили три ворожі безпілотники у Сумській області.

Решта повітряних цілей - один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.