Українська ППО збила 5 балістичних ракет і 40 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 грудня 2024 року (із 19.00 19 грудня) противник завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 40 "шахедів" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), зауважили ПС.

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Також близько 7:00 20 грудня росіяни завдали удару по столиці України 5 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської обл. – РФ.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет, які російські злочинці спрямували по Києву, звітували військові.

"На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені. Просимо громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало. Дотримуйтесь рекомендацій екстрених служб, бережіть себе та своїх рідних", - резюмували у відомстві.