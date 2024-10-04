Українська ППО збила 9 з 19 "шахедів" у ніч на 4 жовтня
У ніч на 4 жовтня російська армія випустила по території України 19 БПЛА типу Shahed, з яких 9 збили українські оборонці
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ/
Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курську та мису Чауда у Криму 19 ударних БПЛА типу "Shahed".
ПС заявили, що 9 ударних БПЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях.
Ще 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила).
- У ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України щонайменше 105 безпілотників. Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА.
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