Українська ППО збила 9 з 19 "шахедів" у ніч на 4 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ/

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курську та мису Чауда у Криму 19 ударних БПЛА типу "Shahed".

ПС заявили, що 9 ударних БПЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Ще 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила).