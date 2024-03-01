Українська ППО знищила вночі 4 безпілотники
У ніч проти 1 березня російська армія намагалася атакувати територію України ударними безпілотниками. Українські сили ППО знищили 4 дрони
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що загалом ворог атакував Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області та 4 ударними БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
- Увечері 29 лютого ворог атакував Україну ударними безпілотниками з південного та східного напрямків.
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