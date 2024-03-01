Українська ППО знищила вночі 4 безпілотники

Про це пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що загалом ворог атакував Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області та 4 ударними БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.