Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

Про це повідомляють ДШВ ЗС України.

У ході операції українські воїни взяли в полон понад 50 солдатів противника.

"На визволеній території встановлено український прапор, який став символом повернення життя, свободи та сили духу для місцевих жителів", - написали у ДШВ.

Там додали, що ця операція ще раз підтвердила високу боєздатність Десантно-штурмових військ і їхню здатність успішно виконувати складні завдання на передовій.