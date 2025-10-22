Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Підрозділи Десантно-штурмових військ України, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ, успішно звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку
Про це повідомляють ДШВ ЗС України.
У ході операції українські воїни взяли в полон понад 50 солдатів противника.
"На визволеній території встановлено український прапор, який став символом повернення життя, свободи та сили духу для місцевих жителів", - написали у ДШВ.
Там додали, що ця операція ще раз підтвердила високу боєздатність Десантно-штурмових військ і їхню здатність успішно виконувати складні завдання на передовій.
- 12 жовтня Сили оборони України провели контрнаступальну операцію й звільнили села Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі території і частково Степове на Запорізькому напрямку.
