Українські спецслужби показують якісну роботу в тилу, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Намагаємось досягнути до російських об'єктів, які працюють на їхні ВПК. СБУ провела за 6 тис. км від України успішну операцію на Байкало-Амурській магістралі, коли було підірвано потяги в тунелі, а потім на обхідних шляхах. Сам факт того, що ми спроможні на таку відстань дотягнутися свідчить про те, що росіяни не вірили, що в нас є агентурна мережа. Люди, які готові допомагати Україні в її боротьбі на території Росії, отримавши завдання", - зауважив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, час від часу ми бачимо диверсії в Росії, які навіть транслюються по телебаченню у РФ.

"Це вказує на неспроможність ФСБ забезпечити контррозвідувальний режим на території країни, яка воює. На відміну від України, де надзвичайні новини пов'язані тільки з обстрілами. Ми заздалегідь намагаємося перехопити агентурну роботу ворога на нашій території. В Україні немає надзвичайних подій на заводах, залізниці, логістичних маршрутах. Це показує якісну роботу наших спецслужб у тилу", - додав Ягун.