Українські спецслужби показують якісну роботу в тилу, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Заступник Голови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч Віктор Ягун зазначив, що ФСБ неспроможна забезпечити контррозвідувальний режим на території РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Намагаємось досягнути до російських об'єктів, які працюють на їхні ВПК. СБУ провела за 6 тис. км від України успішну операцію на Байкало-Амурській магістралі, коли було підірвано потяги в тунелі, а потім на обхідних шляхах. Сам факт того, що ми спроможні на таку відстань дотягнутися свідчить про те, що росіяни не вірили, що в нас є агентурна мережа. Люди, які готові допомагати Україні в її боротьбі на території Росії, отримавши завдання", - зауважив Ягун.
За словами генерал-майора запасу СБУ, час від часу ми бачимо диверсії в Росії, які навіть транслюються по телебаченню у РФ.
"Це вказує на неспроможність ФСБ забезпечити контррозвідувальний режим на території країни, яка воює. На відміну від України, де надзвичайні новини пов'язані тільки з обстрілами. Ми заздалегідь намагаємося перехопити агентурну роботу ворога на нашій території. В Україні немає надзвичайних подій на заводах, залізниці, логістичних маршрутах. Це показує якісну роботу наших спецслужб у тилу", - додав Ягун.
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