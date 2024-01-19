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Ексклюзив

Українські спецслужби показують якісну роботу в тилу, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

19 січня, 2024 п'ятниця
12:19
Війна з Росією Віктор Ягун

Заступник Голови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч Віктор Ягун зазначив, що ФСБ неспроможна забезпечити контррозвідувальний режим на території РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Намагаємось досягнути до російських об'єктів, які працюють на їхні ВПК. СБУ провела за 6 тис. км від України успішну операцію на Байкало-Амурській магістралі, коли було підірвано потяги в тунелі, а потім на обхідних шляхах. Сам факт того, що ми спроможні на таку відстань дотягнутися свідчить про те, що росіяни не вірили, що в нас є агентурна мережа. Люди, які готові допомагати Україні в її боротьбі на території Росії, отримавши завдання", - зауважив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, час від часу ми бачимо диверсії в Росії, які навіть транслюються по телебаченню у РФ.

"Це вказує на неспроможність ФСБ забезпечити контррозвідувальний режим на території країни, яка воює. На відміну від України, де надзвичайні новини пов'язані тільки з обстрілами. Ми заздалегідь намагаємося перехопити агентурну роботу ворога на нашій території. В Україні немає надзвичайних подій на заводах, залізниці, логістичних маршрутах. Це показує якісну роботу наших спецслужб у тилу", - додав Ягун.

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  • Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали сервери російського державного підприємства "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", яке будує військові об'єкти на всій території РФ.
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