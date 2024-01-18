Українські хакери викрали техпаспорти понад 500 військових об'єктів РФ, - ЗМІ
Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали сервери російського державного підприємства "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", яке будує військові об'єкти на всій території РФ
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
За словами співрозмовника агентства, хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів міноборони РФ, як-от: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема розташовані на окупованих територіях України, а також іншу технічну й проєктну документацію сукупним обсягом понад 1,2 ТБ.
Хакери також знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи, через що більшість російських спецбудівельників залишилися без усього масиву даних і резервних копій інформації.
- Як стало відомо 12 січня, українська IT-армія впродовж пів року розсекретила дані 3 тис. російських компаній.
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