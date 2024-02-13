Українські ударні дрони вразили більше 14 тис. російських цілей за пів року, - Шмигаль
Українські ударні БПЛА за 6 місяців уразили понад 14 тис. ворожих цілей, зокрема техніку РФ, РЕБ, ППО, а також укріплення
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення", - розповів він.
За словами прем’єра, Україна здійснила революцію у сфері створення безпілотників.
"Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа", - агрументував він.
Також Шмигаль наголосив, що максимально використовувати потенціал дронів дозволить створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ та додав: хід війни змінюють новітні розробки.
"Морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору", - сказав він.
- 11 лютого голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна наздогнала РФ за кількістю вироблених дальніх дронів-камікадзе.
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