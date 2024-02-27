Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
У вівторок, 27 лютого, українські захисники стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів на Авдіївському напрямку
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За минулу добу в операційній зоні росіяни завдали 45 авіаударів, здійснили 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе.
"Відбулися 43 бойові зіткнення. На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", - написав Тарнавський.
Бригадний генерал заявив, що росіяни втратили 347 осіб, танк, 7 бойових бронемашин, 4 артсистеми, ПТРК, СПГ, 5 автомобілів. Нейтралізовано або збито 255 ворожих безпілотників. Сили оборони України також знищили 1 склад боєприпасів ворога.
11 російських окупантів було взято в полон.
Карта бойових дій Авдіївка 27.02.24
- 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
- Того ж дня Лиховій заявив, що Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація та артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити.
- 27 лютого українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою.
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