Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - підтвердження від УВ "Курськ"

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на угруповання військ "Курськ".

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - зазначив речник УВ "Курськ".

За його словами, наразі там тривають стабілізаційні дії.