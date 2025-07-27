Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - підтвердження від УВ "Курськ"
Українські військові звільнили від російських окупантів село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на угруповання військ "Курськ".
"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - зазначив речник УВ "Курськ".
За його словами, наразі там тривають стабілізаційні дії.
- Ааналітичний проєкт DeepState повідомляв, що станом на 25 липня українські військові звільнили від російської окупаційної армії населений пункт Кіндратівка Сумської області.
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