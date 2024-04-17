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Війна з Росією: хроніка
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Українські воїни за добу відбили 19 атак на Бахмутському напрямку

17 квітня, 2024 середа
19:52
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 17 квітня.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари. Росіяни здійснили 43 обстріли з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Російська окупаційна армія уранці 17 квітня запустила ракети по території України. На Одещині та в Чернігові пролунали вибухи, є загиблі та поранені.

Ситуація на фронті та обстріли

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Сидорівка, Біла Береза та Білопілля Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Ямполівка, Торське та Зарічне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Диліївки та Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка та Часів Яр Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,  намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новокалинове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новобахмутівка, Сокіл та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове  Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Георгіївки та Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької  області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Тягинка, Ольгівка, Понятівка, Інженерне, Веселе Херсонської області.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
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Вбиті росіяни
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Лиман
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