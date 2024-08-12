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Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України

Андрій Нестеренко
12 серпня, 2024 понедiлок
19:51
Війна з Росією

У перші дні березня 2022 року над столицею відбувся історичний для української авіації бій. Два льотчики й побратими 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ – полковник В’ячеслав Єрко та полковник Валентин Коренчук з позивним Бджоляр піднялися в небо над Києвом протистояти одразу 7 російським літакам. Агресори мали мету завдати ракетно-бомбового удару по центру столиці

Зміст

Нападники розділилися. Почалося маневрування з подальшим переслідуванням групи штурмовиків Су-25. Валентин Коренчук максимально використав свій професіоналізм, досвід та можливості винищувача Міг-29, щоб зблизитися із супротивником у так званому "собачому двобої".

Ворог спробував ухилитися і втекти на малій висоті, але не впорався з керуванням і врізався в землю. Таким чином, вперше в історії України, у контактному бою без застосування зброї було знищено ворожий бойовий літак.

Саме після таких славетних перемог у медіа та суспільстві народилася легенда про "Привида Києва", яку сьогодні знають і шанують в усьому світі.

Фото: 40 бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Полковник В’ячеслав Єрко загинув в одному з наступних боїв, і йому було присвоєно звання Герой України.

А от Бджоляр продовжив бойовий шлях. За час повномасштабної агресії він здійснив понад 80 літаковильотів. Провів у небі близько 300 годин.

Фото: 40 бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

При цьому вразив десятки цілей супротивника на стратегічних напрямах оборони, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні БПЛА, наземні об’єкти та техніка. Його відзначено державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеня). На жаль, у квітні 2024 року він теж загинув при виконанні чергового завдання.

Фото: 40 бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Відтак побратими й командування 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ подали до Офісу Президента України електронну петицію щодо присвоєння звання Герой України (посмертно) льотчику Валентину Коренчуку: https://petition.president.gov.ua/petition/231616

Додамо, Бджоляр був одним з перших пілотів, який почав міжнародну публічну кампанію щодо надання Україні сучасних літаків F-16 та модернізації української бойової авіації в цілому.

Фото: 40 бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Сьогодні кожен українець своїм голосом може підтримати захисника неба, вшанувати його подвиг та подякувати за врятовані життя, проголосувавши за петицію.

Теги:
Новини
ЗСУ
Військові новини
ЗСУ загиблі
Герої України
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