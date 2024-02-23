Укроборонпром складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чехії, ЗСУ, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", - наголосив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Генеральний директор Česká zbrojovka заявив, що передача технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є наслідком її успішного застосування на полі бою в Україні.

"Для нас велика честь підтримувати зусилля України, спрямовані на прийняття стандартного обладнання НАТО та підвищення спроможності її оборонної промисловості. Цей перший крок до повномасштабного проєкту з передачі технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є прямим наслідком її успішного застосування Збройними силами України на полі бою в Україні", - сказав він.