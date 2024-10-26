Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя

Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя

Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
19:54
Війна з Росією

Внаслідок ворожої атаки з 25 на 26 жовтня на Київщині загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко

Зміст

Про це повідомила колега загиблої, завідувачка відділу Управління освіти і науки Бориспільської міської ради у 2008-2016 роках Людмила Мозгова.

Вона розповіла, що Лариса Баталко брала участь в конкурсі "Вчитель року" та "передавала дітям любов до рукоділля як мистецтва та продовження народної традиції".

"Лариса Володимирівна після успішного виступу на конкурсі подарувала мені червоні маки ручної роботи, які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, віддану професії вчителя", - додала Людмила Мозгова.

Про атаку РФ у ніч на 26 жовтня

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, росіяни запустили "шахеди" та ракети для обстрілу України. Унаслідок влучання БПЛА у багатоповерхівку у столиці, падіння уламків на Київщині та ракетну атаку на Дніпро загинули семеро людей, зокрема, двоє дітей.

Вранці у Київській ОВА повідомили, що внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Теги:
Новини
Україна
російська армія
Київщина
окупанти
безпілотник
Читайте також:
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
Законом на сьогодні не передбачено, що травма може бути причиною отримання військовими інвалідності, - правозахисниця Денісова
Автор Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
"Безпідставні чутки": КНДР спростувала інформацію про участь своїх військових у війні проти України
Ілюстративне фото
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
21:22
Оновлено
Росіяни атакували авіабомбами Костянтинівку: загинула людина, є поранені
21:21
UEFA , УЄФА
УЄФА покарав польських арбітрів, які перед матчем "Динамо" у нетверезому стані вкрали дорожній знак
20:53
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
ЦВК Грузії каже про перемогу проросійської "Грузинської мрії", президентка Зурабішвілі та опозиційні екзитполи наполягають на її поразці
20:40
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Олександрія" розбила "Інгулець", а "Карпати" кращі за "Оболонь". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
20:17
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував тиждень "дуже активної роботи з партнерами"
20:17
армія КНДР
"Україна буде змушена в Європі воювати проти КНДР", - Зеленський
20:14
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі: проєвропейські сили набрали на виборах 52%, і це ще без діаспори
20:04
OPINION
Корупція в Україні — опорна конструкція функціонування її як держави
19:55
Ексклюзив
електроенергія, шахеди
"Немає підстав для оптимізму": військовий експерт Жмайло про масовані атаки по Україні та плани РФ до 2026 року
19:39
Польща
Польська контррозвідка схопила 4 диверсантів, що розсилали вибухівку по Європі
19:37
Ексклюзив
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін
19:08
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Битва поглядів Усика з Фʼюрі та перформанс Мудрика в Лізі конференцій: головні новини українського спорту за тиждень
19:04
Георгій Вашадзе
Грузинська опозиція: на виборах незаконно затримано 5 спостерігачів від проєвропейських сил
19:02
Грузія ЄС
Перші екзитполи з Грузії: опозиційне та проурядове телебачення називають різних переможців парламентських виборів
18:42
безпілотник, дрон
Вдень 26 жовтня дрони, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку
18:11
ask.fm
Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня
18:00
OPINION
Україна — НАТО: про помилкові припущення Заходу
17:49
міни
На Херсонщині чоловік підірвався на міні, у нього травми та контузія
17:46
Анонс
У Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталі Романенко
Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко
17:42
корупція
Слідчі Нацполіції: лікарі МСЕК на Полтавщині брали з ухилянтів по 8-15 тисяч доларів
17:34
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі
17:05
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
17:03
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
П’ятнична атака по Україні "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 7 людей, серед них - діти
16:52
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін
16:34
ССО ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 90 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках
16:29
Каха Каладзе
Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість
16:03
OPINION
До Плану перемоги треба було б дещо додати
15:59
Координаційний штаб
В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених
15:38
У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів
15:37
новини Львівщини
Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок
14:38
Ексклюзив
Ветерани та дружини загиблих військових 101-ї бригади
На Майдані ветерани та дружини загиблих із 101-ї бригади імені генерал-полковника Воробйова встановили прапор з іменами полеглих
14:11
Продукти для військових
Вимоги до калорійності харчів для ЗСУ визначатиме не постачальник, а Міноборони
14:10
Ексклюзив
cаміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС у Казані був випадом у бік Заходу, - Фейгін
14:02
Сергій “Чорномор” Ліпський
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
14:01
OPINION
"Вовина тисяча": печерний популізм
13:58
ЗСУ
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади
13:50
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС
13:29
зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї
В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі
13:26
Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
13:12
Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV