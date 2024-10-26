Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя
Внаслідок ворожої атаки з 25 на 26 жовтня на Київщині загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко
Про це повідомила колега загиблої, завідувачка відділу Управління освіти і науки Бориспільської міської ради у 2008-2016 роках Людмила Мозгова.
Вона розповіла, що Лариса Баталко брала участь в конкурсі "Вчитель року" та "передавала дітям любов до рукоділля як мистецтва та продовження народної традиції".
"Лариса Володимирівна після успішного виступу на конкурсі подарувала мені червоні маки ручної роботи, які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, віддану професії вчителя", - додала Людмила Мозгова.
Про атаку РФ у ніч на 26 жовтня
Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, росіяни запустили "шахеди" та ракети для обстрілу України. Унаслідок влучання БПЛА у багатоповерхівку у столиці, падіння уламків на Київщині та ракетну атаку на Дніпро загинули семеро людей, зокрема, двоє дітей.
Вранці у Київській ОВА повідомили, що внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.
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