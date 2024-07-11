Умєров: Ми здатні й можемо перемогти, але нам потрібно більше зброї
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна має план у російсько-українській війні, але потребує більше зброї від союзників
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Відповідаючи на запитання ведучого, чи вважає він, що війна колись закінчиться, Рустем Умєров заявив, що "ми здатні й можемо перемогти".
"У нас є план, і ми озвучуємо, що нам потрібно більше зброї і вагання надати нам зброю, вагання щодо надання нам дозволів та зняття заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми здатні й можемо це зробити", - наголосив міністр.
Крім того, він прокоментував побоювання американців, що дозволи на удари по Росії можуть "загострити" війну: "Росія вже загострила її. Вони не фокусуються на людях, тому завдають ударів по лікарнях, по цивільних об’єктах. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо завдавати ударів по військових цілям".
Умєров також додав, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та більше зброї для захисту громадян.
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