Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлена північ Донеччини
Станом на ранок неділі, 15 вересня, унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено північ Донеччини. Електропостачання буде відновлено щойно дозволить безпекова ситуація
Про це повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт", - написав він.
За його словами фахівці розпочнуть ремонтні роботи, аби відновити електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.
- Уночі неділі, 15 вересня, російські війська знову запустили для удару по Україні ракети й ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знизити одну ворожу авіаракету і 10 "шахедів"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе