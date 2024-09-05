Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників
У ніч на 5 вересня Росія атакувала територію України ракетами та "шахедами". Українські сили ППО збили 60 ворожих ударних дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Сьогодні уночі ворог атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Українські оборонці неба у результаті протиповітряного бою збили 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один - у Білорусь, ще 15 - локаційно втрачені на території України, ймовірно під впливом засобів РЕБ. У силах ППО зазначили, що інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
У Повітряних силах додали, що до відбиття ворожої атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
- Ввечері середи, 4 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків. У Київській області працювала протиповітряна оборона.
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