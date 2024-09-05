Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників

Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників

Юлія Лаврук
5 вересня, 2024 четвер
11:15
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

У ніч на 5 вересня Росія атакувала територію України ракетами та "шахедами". Українські сили ППО збили 60 ворожих ударних дронів

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сьогодні уночі ворог атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Українські оборонці неба у результаті протиповітряного бою збили 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один - у Білорусь, ще 15 - локаційно втрачені на території України, ймовірно під впливом засобів РЕБ. У силах ППО зазначили, що інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

У Повітряних силах додали, що до відбиття ворожої атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

  • Ввечері середи, 4 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків. У Київській області працювала протиповітряна оборона.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
Пєсков
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
Автор Тетяна Нижник
4 вересня, 2024 середа
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
11:43
Алек Болдвін
Прокурор просить відновити справу Алека Болдвіна про вбивство українки Гатчінс і натякає на апеляцію
11:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський зазнає критики за кадрові зміни, а лейбористи сподіваються на прогрес у створенні трибуналу над Росією. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:15
OPINION
Микола Княжицький
Патріотизм майбутнього в Європі
11:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ з ночі атакувала Україну "шахедами" з півдня та півночі: у Києві й області працювала ППО, є збиті ворожі цілі
11:09
Верховна Рада
Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій
11:08
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, august 28 - september 4
Силам оборони треба протриматись 2, максимум 4 тижні, - військовий експерт Селезньов про ситуацію на Покровському напрямку
10:58
Ексклюзив
"Наслідки класні": заступник голови Бердянської райради про вибухи на полігоні Новопетрівка
10:57
на фото Верховна Рада України
Мінветеранів, Мінкульт, Міндовкілля й інші: профільні комітети ВРУ рекомендували парламенту призначити очільників низки міністерств
10:48
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
"У Часовому Ярі логістика через роботу дронів дуже ускладнена": пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
10:32
У Харкові СБУ затримала банкіра, який здавав російській воєнній розвідці локації ЗСУ
10:29
Ніл Ґейман
Disney призупиняє виробництво екранізації "Книги кладовища" Ніла Ґеймана після звинувачень письменника у зґвалтуванні
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:07
Володимир Зеленський
Зеленський планує особисто приїхати на засідання "Рамштайну", – Spiegel
10:06
білоруські військові
У Білорусі заявили про порушення повітряного кордону і знищення цілей
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Урядові перестановки: Коли нема ідей, залишається обговорювати людей
09:53
Ірина Верещук
Комітет Верховної Ради вдруге рекомендує прийняти відставку віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції ТОТ Верещук
09:40
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Авторка "Спитайте Мієчку" Кузнєцова продала право першого прочитання нового рукопису за донат 157 тис. грн
09:37
Оновлено
шахед
У Білорусі шукають нерозірвані ракети, якими збивали російські "шахеди", - "Гаюн"
09:32
Оновлено
полтава обстріл
Росіяни 3 вересня балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: 54 людини загинули, 297 постраждали
09:28
Марія Захарова
У МЗС РФ заявили, що атакуватимуть американські ЗМІ після нових санкцій проти RT
08:51
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку минулої доби відбулося 180 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському та Курахівському напрямках
08:38
Ексклюзив
дрон, дрон камікадзе
Російські дрони полюють на людей у Херсоні, - журналістка Вірлич
08:26
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що нова мобілізація в РФ не обговорюється
08:04
OPINION
Богдан Буткевич
Зе стрімко веде все до катастрофи
08:03
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Гроссі: один із об'єктів окупованої ЗАЕС, ймовірно, доведеться знести після пожежі внаслідок обстрілу РФ
07:32
ЛГБТ
ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"
07:12
Авіасанкції проти Росії
Австрійська авіакомпанія, імовірно, постачає в РФ запчастини та двигуни до своїх літаків через Китай, - ЗМІ
07:03
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 1200 військових, 6 танків та 31 артилерійську систему
06:54
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
РФ призупинила соцвиплати в окупованій Абхазії. Раніше там відмовились будувати базу російського флоту
06:45
Оновлено
"Буян-М"
ВМС: Росія тримає у Чорному морі один носій "калібрів"
06:30
санкції проти Росії
ISW: Росія покладається на Індію, Сербію та Китай у намаганнях уникнути західних санкцій
06:16
Канада
У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій
05:58
Дмитро Кулеба
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
05:29
Нацбанк України
У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн
04:14
повітряна тривога
РФ заявила про атаку Новоросійська безекіпажними катерами
03:03
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс прийняла правила проведення дебатів, запропоновані Трампом
02:31
Ужгород_автобус, маршрутка
Для подолання кадрової кризи: у семи областях України стартував проєкт з підготовки водійок автобусів
01:51
Ілюстративне фото
Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених
01:29
Оновлено
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: четверо загиблих, є поранені
01:15
Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV