Уночі та зранку сили ППО збили 41 ворожий дрон

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час атаки, що тривала з 19:00 9 жовтня до 10:00 наступного дня, російські окупанти атакували Україну понад півсотнею засобів повітряного нападу, а саме:

двома балістичними ракетами Іскандер-М (район пусків - ТОТ Криму);

однією керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору Криму);

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (з повітряного простору Криму);

трьома зенітними керованими ракетами С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударними БПЛА (райони пусків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БПЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

Водночас 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БПЛА (ймовірно ударних) ще перебувають у повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

"В результаті російського удару ракетами та ударними БПЛА уражено цивільні об’єкти та об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині", - додали у Повітряних силах.