Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Уночі та зранку сили ППО збили 41 ворожий дрон

Уночі та зранку сили ППО збили 41 ворожий дрон

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
11:32
Війна з Росією ППО

Уночі та зранку 10 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Оборонцям неба вдалося збити 41 ворожий дрон, ще 14 - локаційно втрачені

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час атаки, що тривала з 19:00 9 жовтня до 10:00 наступного дня, російські окупанти атакували Україну понад півсотнею засобів повітряного нападу, а саме:

  • двома балістичними ракетами Іскандер-М (район пусків - ТОТ Криму);
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору Криму);
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (з повітряного простору Криму);
  • трьома зенітними керованими ракетами С-300 (із окупованої Донеччини);
  • 62 ударними БПЛА (райони пусків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БПЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

Водночас 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. 

У Повітряних силах наголосили, що станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БПЛА (ймовірно ударних) ще перебувають у повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

"В результаті російського удару ракетами та ударними БПЛА уражено цивільні об’єкти та об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині", - додали у Повітряних силах.

  • Російські окупанти вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло сім людей.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила законопроєкт щодо дозволу військовим особисто розпоряджатися своїми коштами
Автор Сергій Марченко
9 жовтня, 2024 середа
Після Вугледару. Чому звільнили Залужного?
Андрій Ярмоленко, Динамо
Автор Влад Дідусь
8 жовтня, 2024 вiвторок
Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45
    Продаж 45.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
11:22
ветерани АТО
В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів": відкрито реєстрацію на участь
11:16
Ексклюзив
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Війна РФ проти України стала для КНДР шансом отримати гроші, їжу та технології, - експерстка зі Східної Азії Плаксієнко-Бутирська
10:54
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків
10:53
У зірки "Офісу" Дженни Фішер діагностували рак, вона перенесла операцію та хімієтерапію
10:49
хімічна атака
РФ регулярно використовує хімічну зброю проти України, - постпред при ОЗХЗ
10:45
Британія посилила контроль за дотриманням санкцій проти РФ
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Замість "Рамштайну" Зеленський проведе турне столицями, а РФ може напасти на Швецію. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:42
Оновлено
Наслідки обстрілу
РФ атакує Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі 4 постраждалих, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
10:34
Ексклюзив
Джо Байден
"Важливо показати пріоритети": колишній головний військовий прокурор Чумак про скасування Байденом поїздки на "Рамштайн"
10:22
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Черговий виток несправедливості": сержант 38-ї ОБрМП Молодий про законопроєкт із декриміналізації СЗЧ
10:15
СБУ затримала військового ЗСУ, якого підозрюють у коригуванні вогню по своєму підрозділу
10:07
OPINION
Чому Захід боїться деколонізації РФ
10:01
Зустріч Володимира Зеленського із Еді Рамою
Зеленський зустрівся з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії
09:54
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Через військову операцію Ізраїлю США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей
09:42
Ексклюзив
Луганська область
Останні три тижні спостерігаємо збільшення кількості атакувальних дій противника, - голова Луганської ОВА Лисогор
09:42
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 7 людей загинули, є поранені
09:31
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс наприкінці жовтня
09:18
туман
На Київ насувається туман: водіїв закликали бути обачними на дорогах
09:14
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про збиття 92 БПЛА: ЗМІ повідомляють про удар по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї
09:01
Микола Княжицький
Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності, – Микола Княжицький на Форумі “Культнаступ”
08:52
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
"Це навіть маневрами назвати не можна": речник ВМС Плетенчук про хаотичне виведення РФ ракетоносіїв у Чорне море
08:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень: де ворог атакував найактивніше
08:05
OPINION
Вважати, що Байден не поїхав на "Рамштайн", аби не допомагати Україні – це радянщина
08:00
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Армія РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
07:59
зниклі безвісти
Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС
07:55
Наслідки обстрілу
Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад
07:49
знищений російський танк Т-72
РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових, 41 артсистему та 49 БПЛА
07:31
Камала Гарріс
Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, - Reuters
07:27
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
У США вважають, що Сили оборони не стикаються зі значними проблемами на Курщині, - Bloomberg
06:55
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
06:44
трамп путін
Білий дім заявив про стурбованість можливими розмовами Трампа з Путіним
06:31
Дональд Трамп
У НАТО пропонують створити "банк" на випадок президентства Трампа: для чого саме
05:51
Оновлено
Ураган "Мілтон"
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
03:47
Чехія
У МЗС Чехії вважають, що Росія відповідальна за 80% операцій впливу у світі
02:59
метро
Хотів пожартувати над пасажирами: у Києві через школяра тимчасово закривали станцію метро
02:15
діти, війна з Росією
У зоні активних бойових дій на Донеччині перебувають 616 дітей
01:21
Turkish Airlines
Пілот пасажирського літака, який прямував зі США до Туреччини, помер під час рейсу
00:50
Юрген Клопп
Клопп отримав нове призначення після відставки з "Ліверпуля"
00:30
мобілізація, повістка
Смілянський: Укрпошта передала в доставку понад 20 тис. повісток військовозобов'язаним
2024, середа
9 жовтня
23:58
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони спростували інформацію про призупинення бронювання працівників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV