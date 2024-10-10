Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад
Уранці російський ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що вранці окупанти вдарили по території агрофірми. Там сталася пожежа, через що вогонь знищив дерев'яний склад. Також пошкоджені вантажні автівки, легковик і господарська техніка.
Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
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