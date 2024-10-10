Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад

Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад

Катерина Єсікова
10 жовтня, 2024 четвер
07:55
Війна з Росією Наслідки обстрілу

Уранці російський ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік

Зміст

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що вранці окупанти вдарили по території агрофірми. Там сталася пожежа, через що вогонь знищив дерев'яний склад. Також пошкоджені вантажні автівки, легковик і господарська техніка.

Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні. 

  • Російська терористична армія вночі четверга, 10 жовтня, запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. У Запоріжжі постраждали двоє людей.

Теги:
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
Читайте також:
путін в Монголії
Автор Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту
Андрій Ярмоленко, Динамо
Автор Влад Дідусь
8 жовтня, 2024 вiвторок
Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу
Автор Сергій Марченко
9 жовтня, 2024 середа
Після Вугледару. Чому звільнили Залужного?
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
08:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень: де ворог атакував найактивніше
08:21
Оновлено
Наслідки обстрілу
РФ атакує Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі двоє постраждалих, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
08:05
OPINION
Вважати, що Байден не поїхав на "Рамштайн", аби не допомагати Україні – це радянщина
08:00
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Армія РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
07:59
зниклі безвісти
Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС
07:49
знищений російський танк Т-72
РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових, 41 артсистему та 49 БПЛА
07:31
Камала Гарріс
Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, - Reuters
07:27
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
У США вважають, що Сили оборони не стикаються зі значними проблемами на Курщині, - Bloomberg
07:06
Ілюстративне фото
Безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ
06:55
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
06:44
трамп путін
Білий дім заявив про стурбованість можливими розмовами Трампа з Путіним
06:31
Дональд Трамп
У НАТО пропонують створити "банк" на випадок президентства Трампа: для чого саме
05:51
Оновлено
ураган "Хелен"
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
03:47
Чехія
У МЗС Чехії вважають, що Росія відповідальна за 80% операцій впливу у світі
02:59
метро
Хотів пожартувати над пасажирами: у Києві через школяра тимчасово закривали станцію метро
02:15
діти, війна з Росією
У зоні активних бойових дій на Донеччині перебувають 616 дітей
01:21
Turkish Airlines
Пілот пасажирського літака, який прямував зі США до Туреччини, помер під час рейсу
00:50
Юрген Клопп
Клопп отримав нове призначення після відставки з "Ліверпуля"
00:30
мобілізація, повістка
Смілянський: Укрпошта передала в доставку понад 20 тис. повісток військовозобов'язаним
2024, середа
9 жовтня
23:58
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони спростували інформацію про призупинення бронювання працівників
23:54
Рамзан Кадиров і Володимир Путін
Кадиров пообіцяв відправляти "проблемну молодь" на війну в Україну
23:36
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: шестеро людей загинули, є поранені
23:19
Анонс
Вінграновський ART MARATHON - афіша
Вінграновський ART MARATHON на Миколаївщині: яким буде наймасштабніший день фестивалю
23:05
Ексклюзив
свобода слова преса
Влада вважає, що війна все спише, - політолог Рейтерович про заяву УП щодо тиску з боку Офісу президента
22:47
Оновлено
Еммануель Макрон і Рустем Умеров
"Будуть оснащені так, щоб мати перевагу в повітрі над РФ", - Умєров про Mirage 2000, які Франція надасть Україні
22:27
"Спеція", Віктор Коваленко
Клуб Серії A відмовився від трансферу українського футболіста
22:18
Джо Байден
"Це питання життя і смерті": Байден закликав мешканців Флориди негайно евакуюватися через ураган "Мілтон"
21:49
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони вдарили по базі в Краснодарському краї РФ, де зберігалися 400 "шахедів"
21:19
Рівненська АЕС
Енергоатом достроково завершив ремонтну кампанію-2024. Усі енергоблоки АЕС в роботі
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака ЗСУ на ворожий арсенал у Брянській області, яка зброя США допоможе Україні у війні з РФ. Колонка Сергія Згурця
21:05
Ексклюзив
Олег Рибачук
Ми неминуче рухаємось до перемирʼя з Росією, - політик Рибачук
20:49
Україна - Євросоюз
Євросоюз погодив надання Україні позики в 35 млрд євро
20:44
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Головний конкурент Луніна в "Реалі" відновився від травми
20:39
Аmazon
Укрпошта домовляється про доставку товарів з Amazon до України
20:35
Петро Порошенко
"Мають бути чіткі встановлені правила для призовників": у "ЄС" прокоментували заборону мобілізації віком до 25 років
20:08
OPINION
Чи випадковою є поява "живої Богородиці" Ганни Фесун
20:01
вимкнення електроенергії
Україна здатна пройти зиму без відключень, – Міненерго про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин
19:56
Володимир Зеленський
Запрошення України в НАТО та геополітична визначеність у Європі: Зеленський оприлюднив перші пункти Плану перемоги
19:46
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував перенесення засідання "Рамштайну"
19:41
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може "закінчити війну не пізніше 2025 року"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV