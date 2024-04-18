Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення
Швейцарія виділить Україні 5 млрд франків (понад 5 млрд євро) на відновлення. Кошти планується спрямовувати поетапно на інфраструктуру та проєкти у соціальній сфері
Про це повідомляє уряд Швейцарії.
Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.
До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків.
У період 2029–2036 років федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.
Зокрема, кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.
"Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я",- йдеться в повідомленні.
- 10 квітня видання Bloomberg повідомляло, що Швейцарія виділить для України кошти сумою близько €5 млрд (5 млрд швейцарських франків) на відновлення держави. Фінансування планують спрямувати до 2036 року.
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