Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків.

У період 2029–2036 років федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.

Зокрема, кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.

"Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я",- йдеться в повідомленні.