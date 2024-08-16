Успіх української операції в Курській області викликає у Білорусі побоювання та тривогу, - ЦПД
Від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Білоруська сторона активізувалась на фоні подій у Курській області. Зокрема, міністр оборони РБ скаржився на "високу ймовірність збройних провокацій з боку України та резонансних акцій із залученням білоруських націоналістичних формувань".
"Заява білоруського міністра є частиною інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, мета якої – відтягнути до північного кордону українські сили з важливих ділянок фронту. Білорусь вже не вперше вдається до подібних інформаційних атак проти України, діючи в інтересах Москви", - пише ЦПД.
У Центрі також звернули увагу на заклики Олександра Лукашенка, аби Україна та Росія сіли за стіл переговорів і "завершили цю бійку".
"Свідчать, що успіх української операції в курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни", - йдеться у повідомленні ЦПД.
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