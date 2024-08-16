Успіх української операції в Курській області викликає у Білорусі побоювання та тривогу, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Білоруська сторона активізувалась на фоні подій у Курській області. Зокрема, міністр оборони РБ скаржився на "високу ймовірність збройних провокацій з боку України та резонансних акцій із залученням білоруських націоналістичних формувань".

"Заява білоруського міністра є частиною інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, мета якої – відтягнути до північного кордону українські сили з важливих ділянок фронту. Білорусь вже не вперше вдається до подібних інформаційних атак проти України, діючи в інтересах Москви", - пише ЦПД.

У Центрі також звернули увагу на заклики Олександра Лукашенка, аби Україна та Росія сіли за стіл переговорів і "завершили цю бійку".

"Свідчать, що успіх української операції в курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни", - йдеться у повідомленні ЦПД.