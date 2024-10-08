Узаконює дезертирство: Фріз про законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні на розгляді у ВР буде законопроєкт, який фактично узаконює дезертирство. З власного досвіду, спілкуючись із комбригами та ознайомлюючись із висновками Головного науково-експертного управління, можу стверджувати, що в тому вигляді, в якому він прописаний, це не є пом'якшенням кримінальної відповідальності за СЗЧ, адже відповідальність вже введена. Це фактично індульгенція для всіх, хто повертається", - зауважила Фріз.

За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ фактично узаконює дезертирство, тобто робить його легальним.

"Є безліч нюансів, які супроводжують цю нормативку, і вона є неприйнятною. Грошове, речове та харчове забезпечення на час відсутності людини, яка була в дезертирстві, повинно бути десь закріплене або відновлене після повернення. Те, як сьогодні намагаються продати суспільству декриміналізацію за СЗЧ, лише спричинить більше проблем, адже це не врегулює питання, а фактично легалізує дезертирство", - наголосила Фріз.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення служби.

Командування 123-ї бригади територіальної оборони проведе службове розслідування через ймовірне самогубство командира 186-го батальйону Ігоря Гриба.







