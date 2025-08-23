В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков

Про це в етері Еспресо розповів старший аналітик центру ініціатив "Повернись живим", експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.



"До 2022 року ми мали певні напрацювання, які в основному, на жаль, здійснювались не за національні кошти. Потім ми повернулись до національної балістичної ракетної програми. Були тестові пуски, заяви про завершення тестових випробувань, здається, якраз майже рік тому, і заяви про серійне виробництво. Власна балістична ракета - потрібний елемент, але це не є панацея. Балістичне ракетне озброєння має ряд переваг. Перше - це швидкість, і як наслідок – такі ракети збивати дуже важко. В арсеналі Росії є лише одна система ППО-ПРО, яка може збивати балістичні ракети, - система С-300В і її похідні С-300В 4, яка є найновішою. Тобто цих систем у них не так багато", - прокоментував Микола Бєлєсков.

За його словами, у нашого діпстрайку (англ. "deep strike" - термін для позначення глибоких ударів), який покладається на безпілотну складову, є дві слабкі сторони. Перша - відносна повільність, бо переважно це не реактивні, а турбогвинтові, власне, гвинтові двигуни. Друга - вага бойової частини, тому що навіть коли прилітає 50-60 кг, то це не те ж саме, якби прилетіло, наприклад, півтони для знищення російського виробництва.

"Але, в принципі, лінія правильна і потрібна. Згадаймо план перемоги, який включав у тому числі й те, що Україні потрібно ракетне озброєння. Адже така зброя буде тримати під загрозою всю європейську частину Росії, де розташовані основні економічні та політичні центри, ВПК, логістика, система управління. Без цього елементу Україна в майбутньому не матиме ефекту стримування, тому це потрібно", - зауважив аналітик.

На його думку, симетрія ризиків дозволятиме вести переговори про те, щоб не чіпати енергетичні об'єкти один одного.

"Вважати, що ракетне озброєння буде панацеєю, теж неправильно. Абсолютна зброя тільки одна - ядерна, ми про неї не говоримо, але при цьому балістичні ракети в арсеналі Сил оборони України повинні бути. Це повинні бути як ракети з дальністю до 500 км, так і до 2000 км, щоб тримати під загрозою всю європейську частину РФ, бо в іншому випадку ми не створюватимемо симетрію ризиків. Тому добре, що це є, але сприймати, як панацею, не варто, однак і без цього не буде якісних Сил оборони України", - резюмував Бєлєсков.