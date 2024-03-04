В ISW назвали наслідки значних втрат в авіації РФ за останній час
Нещодавні регулярні втрати російських літаків, ймовірно, спонукали до значного зниження активності авіації на сході України. Поки незрозуміло, як довго триватиме така вимушена пауза
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними ВПС ЗСУ, увечері 2 березня активність російської авіації на сході України повністю припинилася після того, як українці збили два російські літаки Су-34.
Офіційний представник ВПС України полковник Юрій Ігнат також заявив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.
Зазначається, що війська РФ у період з 17 лютого втратили вже 15 літаків. За даними Інституту, російська армія скоріше за все має близько 300 різних винищувачів ДКБ Сухого.
Водночас попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово знизити активність авіації по всій території України на значні періоди часу, хоча залишається неясним, як довго триватиме нинішня "пауза".
Експерти ISW припускають, що російські війська можуть змиритися зі зростанням втрат в авіації й далі намагатися завдавати ударів керованими авіабомбами для підтримки російських наступальних операцій.
"У такому разі російське командування, ймовірно, усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України", - наголошують аналітики.
- Нещодавно повідомлялося, що російські окупаційні війська готові ризикувати втратами своїх літаків для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку фронту.
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