В ISW пояснили, навіщо Путін повторив наратив про "нелегітимність" Зеленського
Заяви російського диктатора Володимира Путіна про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського, свідчать про небажання РФ розпочинати переговори про припинення війни
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін знову повторив фальшивий наратив про те, що президент Володимир Зеленський нібито є нелегітимним.
16 грудня Путін заявив, що українська Конституція "передбачає лише розширення повноважень Верховної Ради і не розширює повноваження президента навіть в умовах воєнного стану".
В ISW наголосили, що офіційні особи Кремля раніше посилалися на подібні твердження, аби казати, що Зеленський не має повноважень, а також натякати, що ВР є єдиним легітимним гравцем, з яким Росія може вести переговори.
"Швидше за все, Путін відродив цей наратив, щоб повторити, що Кремль розглядає зміну "режиму" в Києві як необхідну передумову для переговорів з Україною. Росія не зацікавлена в добросовісних перемовинах і сяде за стіл переговорів лише тоді, коли відчує, що досягла максимальних поступок щодо суверенітету України, зокрема шляхом усунення законного уряду", - дійшли висновку в ISW.
- 16 грудня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не погодиться на заморожування війни з Україною.
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