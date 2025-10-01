В Криму чимало ворожих систем ППО, але мало води й палива, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
Окупанти продовжують насичувати Крим системами протиповітряної оборони водночас на території півострова зберігається дефіцит палива
Про це в етері Еспресо розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"В Криму ситуація залишається незмінною. Фактично, зараз Крим залишається російською військовою базою, але вже без кораблів. Цей етап ми вже пройшли й це чудово. маю надію, що наступним етапом буде як мінімум буде зменшення кількості повітряної техніки ворога", - розповів Плетенчук.
За словами речника, через дефіцит палива й води в Криму погіршуються соціальні настрої населення.
"Основним інструментом окупантів в Криму залишається повітряна техніка. Ворог саме за допомогою літаків виконують більшість завдань як у морі, так і у повітрі. Контроль надводної обстановки, патрулювання, протидронова боротьба й нанесення ударів. Варто нагадати, що в Криму є 5 аеродромів. Решта в Криму без змін. Зокрема, висока насиченість системами ППО. З одного боку в Криму багато систем ППО, з іншого мало води й палива. Це теж вносить певні корективи у світосприйняття безпосередньо на окупованих територіях. Соціальні настрої там точно від цього не покращуються", - додав він.
- Бійці Сил спеціальних операцій України вночі 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму
- Біла Церква
