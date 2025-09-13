Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк

Віталій Бесараб
13 вересня, 2025 субота
13:30
Війна з Росією Купʼянськ

Підрозділи російської окупаційної армії намагаються просочуватись і не розуміють, як виконати завдання із просуванням на Купʼянському напрямку, які перед ним ставить командування, фактично, вони в тактичному глухому куті

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"За трубу в Купʼянську я нічого розповісти не можу. Знаю лише, що чергова ідея з трубою в окупантів відбулась днями в Покровську. Вчора з командиром батальйону, який веде оборонні дії на Купʼянському напрямку, і він сказав, що до них тил просочились 13 окупантів - 2 взяли в полон, 6 знищили, а решту намагаються відловити по підвалах, де вони накопичуються. У противника на цьому напрямку й на сусідньому Лиманському є інтерес до знищення українських мінометних батарей й позицій операторів БПЛА, які руйнують всі російські плани. Тому така тактика з просоченням і намаганням десь накопичуватись в них там зберігається. Втім, сам тактика, яку там сповідує 6-та загальновійськова армія й 1-ша танкова армія окупантів говорить про те, що ворог перебуває в тактичному глухому куті. Вони не розуміють, як наступати й виконати всі ті завдання, які їм ставлять, вони не знають. Тому за Купʼянську ми можемо поки що не хвилюватись", - деталізував Кевлюк.

Експерт також розповів, що окупантам майже вдалось ліквідувати плацдарм ЗСУ на річці Чорний Жеребець. Частина підрозділів ЗСУ відійшли на інший берег і намагаються закріпитись на нових рубежах.

"А от ситуація на сусідньому Лиманському напрямку розвивається більше негативно для нас. Там діють частково 20-та загальновійськова армія РФ і головні сили 25-ї загальновійськової армії. Там ворог практично закінчив ліквідацію нашого плацдарму на річці Чорний Жеребець. Багато підрозділів ЗСУ відійшли на інший берег і противник вживає заходів, що завадити їм закріпитись на нових рубежах. Адже, вибити нас з цих рубежів і паралельно форсувати річку складна тактична задача", - додав він.

  • Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін 12 вересня заявив, що Куп'янськ та вся територія Куп'янської громади залишаються під контролем Збройних Сил України, попри спроби інформаційних провокацій РФ
  • 12 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська проникли до Куп'янська, використавши газову мережу — таку саму тактику, яку вже застосовували в Авдіївці та Суджі
     
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
14:05
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить лікування у психіатричній лікарні: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:51
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:41
OPINION
Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
Більше новин
