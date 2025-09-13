В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
Підрозділи російської окупаційної армії намагаються просочуватись і не розуміють, як виконати завдання із просуванням на Купʼянському напрямку, які перед ним ставить командування, фактично, вони в тактичному глухому куті
Про це в етері Еспресо розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.
"За трубу в Купʼянську я нічого розповісти не можу. Знаю лише, що чергова ідея з трубою в окупантів відбулась днями в Покровську. Вчора з командиром батальйону, який веде оборонні дії на Купʼянському напрямку, і він сказав, що до них тил просочились 13 окупантів - 2 взяли в полон, 6 знищили, а решту намагаються відловити по підвалах, де вони накопичуються. У противника на цьому напрямку й на сусідньому Лиманському є інтерес до знищення українських мінометних батарей й позицій операторів БПЛА, які руйнують всі російські плани. Тому така тактика з просоченням і намаганням десь накопичуватись в них там зберігається. Втім, сам тактика, яку там сповідує 6-та загальновійськова армія й 1-ша танкова армія окупантів говорить про те, що ворог перебуває в тактичному глухому куті. Вони не розуміють, як наступати й виконати всі ті завдання, які їм ставлять, вони не знають. Тому за Купʼянську ми можемо поки що не хвилюватись", - деталізував Кевлюк.
Експерт також розповів, що окупантам майже вдалось ліквідувати плацдарм ЗСУ на річці Чорний Жеребець. Частина підрозділів ЗСУ відійшли на інший берег і намагаються закріпитись на нових рубежах.
"А от ситуація на сусідньому Лиманському напрямку розвивається більше негативно для нас. Там діють частково 20-та загальновійськова армія РФ і головні сили 25-ї загальновійськової армії. Там ворог практично закінчив ліквідацію нашого плацдарму на річці Чорний Жеребець. Багато підрозділів ЗСУ відійшли на інший берег і противник вживає заходів, що завадити їм закріпитись на нових рубежах. Адже, вибити нас з цих рубежів і паралельно форсувати річку складна тактична задача", - додав він.
- Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін 12 вересня заявив, що Куп'янськ та вся територія Куп'янської громади залишаються під контролем Збройних Сил України, попри спроби інформаційних провокацій РФ
- 12 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська проникли до Куп'янська, використавши газову мережу — таку саму тактику, яку вже застосовували в Авдіївці та Суджі
