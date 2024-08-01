В окупації без паспорта РФ неможливо ні поховати людину, ні отримати "похоронні" виплати, - правозахисники
Окупанти на тимчасово захоплених територіях України запровадили черговий інструмент тиску на місцевих жителів: спекулюють на похованні людей
Про це повідомляє Східна правозахисна група.
Зазначається, що неможливо поховати людину без "договору" з "государственной корпорацией "Ритуал". Ця фірма є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово окупованих територіях України.
Лише через "Ритуал" можливо:
- отримати місце для поховання;
- викопати могилу на кладовищі;
- перевезти тіло померлого в морг та/або на місце поховання.
Але укладають відповідні договори лише із тими, хто має російські паспорти.
"Вартість похорону часто є непосильними фінансовими витратами для родини померлого. Необхідні витрати на проведення поховання вартують від 80 тис. рублів", - кажуть правозахисники.
Є можливість отримати так звану компенсацію на проведення похорону, але її також можна отримати при наявності у заявника паспорта РФ.
"Обов'язкова умова отримання компенсації: одержувач має пред'явити свій російський паспорт і реквізити рахунку, на який можна зараховувати допомогу. У Донецьку проходить лише рахунок, відкритий у ПСБ. З 1 лютого 2024 р. сума компенсації не перевищує 8370, 20 руб", - йдеться у повідомленні.
- Окупанти продовжують незаконно вивозити зерно, вирощене на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
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