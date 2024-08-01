В окупації без паспорта РФ неможливо ні поховати людину, ні отримати "похоронні" виплати, - правозахисники

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Зазначається, що неможливо поховати людину без "договору" з "государственной корпорацией "Ритуал". Ця фірма є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово окупованих територіях України.

Лише через "Ритуал" можливо:

отримати місце для поховання;

викопати могилу на кладовищі;

перевезти тіло померлого в морг та/або на місце поховання.

Але укладають відповідні договори лише із тими, хто має російські паспорти.

"Вартість похорону часто є непосильними фінансовими витратами для родини померлого. Необхідні витрати на проведення поховання вартують від 80 тис. рублів", - кажуть правозахисники.

Є можливість отримати так звану компенсацію на проведення похорону, але її також можна отримати при наявності у заявника паспорта РФ.

"Обов'язкова умова отримання компенсації: одержувач має пред'явити свій російський паспорт і реквізити рахунку, на який можна зараховувати допомогу. У Донецьку проходить лише рахунок, відкритий у ПСБ. З 1 лютого 2024 р. сума компенсації не перевищує 8370, 20 руб", - йдеться у повідомленні.