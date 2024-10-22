В окупованому Луганську у військовій частині масово зникають чоловіки, - ОВА
В одній з військових частин, що базується в тимчасово окупованому Луганську, масово зникають чоловіки за декілька днів після прибуття
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Мова йде про 123-тю окрему гвардійську мотострілецьку ордена доблесті бригаду імені героя Радянського союзу Климента Ворошилова. Раніше називалася "2-га бригада народної міліції ЛНР".
За даними ОВА, зв’язок із новобранцями втрачається у середньому за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання.
Членам родини з цього приводу не надають ніякої інформації. Багато хто не має навіть повідомлення щодо загибелі чи зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика.
- Раніше повідомлялося, що так звана влада тимчасово окупованої Луганщини планує створити народні дружини, які будуть безоплатно патрулювати вулиці міст і сіл з ціпками.
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