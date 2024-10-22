В окупованому Луганську у військовій частині масово зникають чоловіки, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Мова йде про 123-тю окрему гвардійську мотострілецьку ордена доблесті бригаду імені героя Радянського союзу Климента Ворошилова. Раніше називалася "2-га бригада народної міліції ЛНР".

За даними ОВА, зв’язок із новобранцями втрачається у середньому за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання.

Членам родини з цього приводу не надають ніякої інформації. Багато хто не має навіть повідомлення щодо загибелі чи зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика.