В окупованому Рубіжному критична ситуація з ліками, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни знищили інфраструктура, а створювати нове і не збиралися. Також не можуть налагодити і регулярні доставки.

Зокрема у Рубіжному місцеві шукають ліки за допомогою оголошень, які розклеюють на під’їздах та парканах.

"У Рубіжному із ліками склалася критична ситуація. Містяни вимушені шукати препарати по сусідах та через оголошення. Інтернету в населеному пункті немає вже досить довго. Тому відповідні текстові повідомлення розміщують на під’їздах і парканах", - написав він.