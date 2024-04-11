В окупованому Рубіжному критична ситуація з ліками, - голова Луганської ОВА
Території, які у 2022 році тимчасово окупували росіяни, відтоді постійно стикаються із проблемою у постачанні ліків. Зокрема критична ситуація склалася у Рубіжному на Луганщині
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни знищили інфраструктура, а створювати нове і не збиралися. Також не можуть налагодити і регулярні доставки.
Зокрема у Рубіжному місцеві шукають ліки за допомогою оголошень, які розклеюють на під’їздах та парканах.
"У Рубіжному із ліками склалася критична ситуація. Містяни вимушені шукати препарати по сусідах та через оголошення. Інтернету в населеному пункті немає вже досить довго. Тому відповідні текстові повідомлення розміщують на під’їздах і парканах", - написав він.
- 10 квітня стало відомо, що у самопроголошеній "ЛНР" так звана народна рада ухвалила закон, відповідно до якого покинуті українські помешкання передаватимуть у "державну власність". Наразі у реєстрі росіян налічується "не одна тисяча" таких осель.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.37
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе