В окупованому Скадовську філії Росбанку наказали підготуватися до вивезення документів, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За словами активіста руху, працівникам філії Росбанку надійшла вказівка завершити до 1 вересня всі фінансові операції, а також підготувати до вивезення документи та інші папери до початку осені.

"Філії Росбанку, яка розташована в приміщенні ПриватБанку в Скадовську, надійшла вказівка підготувати документи й інші папери до вивезення з міста до 1 вересня. Також було розпорядження завершити до цього часу всі фінансові операції", - йдеться в повідомленні.