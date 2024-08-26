В окупованому Скадовську філії Росбанку наказали підготуватися до вивезення документів, - "Жовта стрічка"
Росіянам наказали підготуватися до вивезення документів із філії Росбанку, яка розташована у приміщенні ПриватБанку тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
За словами активіста руху, працівникам філії Росбанку надійшла вказівка завершити до 1 вересня всі фінансові операції, а також підготувати до вивезення документи та інші папери до початку осені.
"Філії Росбанку, яка розташована в приміщенні ПриватБанку в Скадовську, надійшла вказівка підготувати документи й інші папери до вивезення з міста до 1 вересня. Також було розпорядження завершити до цього часу всі фінансові операції", - йдеться в повідомленні.
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