В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко
У четвер, 29 лютого, на фронті загинув Тарас Лемешко, учитель фізики спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка у Дарницькому районі Києва
Про це повідомила Дарницька районна державна адміністрація.
"Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, на Авдіївському напрямку загинув офіцер Тарас Лемешко: друг, колега, прекрасна людина, батько, чоловік, педагог, наставник, козак-характерник", - йдеться у повідомленні.
У Дарницькій РДА зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну Лемешко працював завідувачем відділу військово-патріотичного виховання, керівником гуртка "Бойовий гопак" у Центрі позашкільної освіти Дарницького району, займався популяризацією Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").
Він болісно сприйняв факт вторгнення РФ в Україну у 2022 році, оскільки, як зауважили в РДА, характерною рисою чоловіка було несприйняття агресії, несправедливості, брехні та лицемірства. Тому Лемешко пішов на фронт.
За словами його бойових побратимів, Тарас був справедливим, грамотним і дбайливим командиром роти.
Окрім того, свої співчуття висловила директорка київської школи №252, де Тарас викладав фізику, Олена Преподобна.
"Тарас Вікторович з початку повномасштабного вторгнення брав безпосередню участь у відбитті збройної агресії Росії. Виконував бойові завдання на Київському, Миколаївському, Херсонському, Донецькому напрямках. Був прикладом мужності, відваги, оптимізму, незламної віри в Перемогу", - наголосила вона.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" під час воєнного стану не підлягають мобілізації педагоги, які за основним місцем роботи працюють не менш як на 0,75 ставки. Виняток становлять ті з них, хто йде на фронт добровольцем.
- 12 лютого на війні проти російських окупантів загинув запорізький науковець, дослідник історії менонітів із позивним "Історик" Максим Штатський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе