В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко

Про це повідомила Дарницька районна державна адміністрація.

"Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, на Авдіївському напрямку загинув офіцер Тарас Лемешко: друг, колега, прекрасна людина, батько, чоловік, педагог, наставник, козак-характерник", - йдеться у повідомленні.

У Дарницькій РДА зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну Лемешко працював завідувачем відділу військово-патріотичного виховання, керівником гуртка "Бойовий гопак" у Центрі позашкільної освіти Дарницького району, займався популяризацією Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Він болісно сприйняв факт вторгнення РФ в Україну у 2022 році, оскільки, як зауважили в РДА, характерною рисою чоловіка було несприйняття агресії, несправедливості, брехні та лицемірства. Тому Лемешко пішов на фронт.

За словами його бойових побратимів, Тарас був справедливим, грамотним і дбайливим командиром роти.

Окрім того, свої співчуття висловила директорка київської школи №252, де Тарас викладав фізику, Олена Преподобна.

"Тарас Вікторович з початку повномасштабного вторгнення брав безпосередню участь у відбитті збройної агресії Росії. Виконував бойові завдання на Київському, Миколаївському, Херсонському, Донецькому напрямках. Був прикладом мужності, відваги, оптимізму, незламної віри в Перемогу", - наголосила вона.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" під час воєнного стану не підлягають мобілізації педагоги, які за основним місцем роботи працюють не менш як на 0,75 ставки. Виняток становлять ті з них, хто йде на фронт добровольцем.