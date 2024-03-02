Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко

В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко

2 березня, 2024 субота
18:24
Війна з Росією

У четвер, 29 лютого, на фронті загинув Тарас Лемешко, учитель фізики спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка у Дарницькому районі Києва

Про це повідомила Дарницька районна державна адміністрація.

"Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, на Авдіївському напрямку загинув офіцер Тарас Лемешко: друг, колега, прекрасна людина, батько, чоловік, педагог, наставник, козак-характерник", - йдеться у повідомленні.

У Дарницькій РДА зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну Лемешко працював завідувачем відділу військово-патріотичного виховання, керівником гуртка "Бойовий гопак" у Центрі позашкільної освіти Дарницького району, займався популяризацією Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Він болісно сприйняв факт вторгнення РФ в Україну у 2022 році, оскільки, як зауважили в РДА, характерною рисою чоловіка було несприйняття агресії, несправедливості, брехні та лицемірства. Тому Лемешко пішов на фронт.

За словами його бойових побратимів, Тарас був справедливим, грамотним і дбайливим командиром роти.

Окрім того, свої співчуття висловила директорка київської школи №252, де Тарас викладав фізику, Олена  Преподобна.

"Тарас Вікторович з початку повномасштабного вторгнення брав безпосередню участь у відбитті збройної агресії Росії. Виконував бойові завдання на Київському, Миколаївському, Херсонському, Донецькому напрямках. Був прикладом мужності, відваги, оптимізму, незламної віри в Перемогу", - наголосила вона.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" під час воєнного стану не підлягають мобілізації педагоги, які за основним місцем роботи працюють не менш як на 0,75 ставки. Виняток становлять ті з них, хто йде на фронт добровольцем.

  • 12 лютого на війні проти російських окупантів загинув запорізький науковець, дослідник історії менонітів із позивним "Історик" Максим Штатський.
Теги:
Україна
Росія
освіта
життя
військові
ЗСУ
новини Києва
Військові новини
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Володимир Путін
1 березня, 2024 п'ятниця
"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
Такер Карлсон
28 лютого, 2024 середа
"Американці відповідальні за те, що українців витягують з парків у Києві і відправляють на смерть": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 28 лютого
У Санкт-Петербурзі БПЛА влучив у будинок
2 березня, 2024 субота
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок поруч із нафтобазою
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 березня
18:59
OPINION
Микола Княжицький: Макрон налякав Путіна
18:55
Су-34
Українці вполювали ще один російський Су-34
18:38
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін порушив золоте правило розвідки: експерт Ступак про поширення розмов з бундесверу щодо удару Taurus по Кримському мосту
18:22
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
18:15
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі: серед 7 вбитих є двоє дітей
18:11
Ексклюзив
Марк Фейгін
У разі перемоги чи то Трампа, чи то Байдена хвилювань у США не уникнути, - Фейгін
18:08
російські автомобільні номери
Після 10 березня у Литві конфісковуватимуть авто з російськими номерами
18:05
екоактивісти облили фарбою фасад німецької канцелярії
"Допоможіть вашим дітям!" Екоактивісти обмалювали вхід до уряду Німеччини
18:01
OPINION
Не тільки вибори. В українсько-польських непорозумінь глибші корені
18:00
Марґот Роббі
Не лише в ролі ляльки: топ-5 найкращих комедій з Марґо Роббі
17:58
Ексклюзив
Президент Франції Емманюель Макрон
"Уже давно побачили б розгорнуті французькі війська на українській землі": полковник Грант пояснив, що криється в заявах Макрона
17:46
авіаносець для дронів
У Чорному морі створять авіаносець для дронів: замовила Португалія
17:30
в Червоному морі затонуло судно
У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця
17:00
Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури
16:34
король Норвегії Гаральд V
Королю Норвегії Гаральду V імплантували тимчасовий кардіостимулятор
16:16
робот Unitree's H1
Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів
16:14
Оновлено
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Харківщині є влучання, в Одесі зруйновано багатоповерхівку. Шість загиблих, 11 постраждалих
16:06
РФ обстріляла з артилерії село Приморське біля Запоріжжя: одна людина загинула
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців
15:56
на фото: Хав'єр Мілей
Аргентинський президент Мілей закриє найбільше державне інформагентство країни
15:55
Андрій Юсов
"Достатньо дивне формулювання": ГУР відреагувало на заяву РФ про готовність передати тіла з Іл-76
15:49
Ексклюзив
Вибори у Росії
Більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, - правозахисник Лисянський
15:48
лавина
В Японських Альпах під лавину потрапили 10 людей
15:46
Огляд
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
Мудрик у вогні, а в Авдіївку приїхав шахіст-зрадник: головні новини українського спорту за тиждень
15:24
Ексклюзив
Кримський міст
Кримський міст є першочерговою стратегічною ціллю для знищення, - британський полковник Грант
15:12
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 336 росіян та 258 БПЛА
15:08
Ексклюзив
шахед
Складне маневрування "шахедів": Гуменюк про нічну атаку ворога на Одесу
15:07
грузія
"Немає сумніву": ексдиректор ЦРУ припускає, що у разі перемоги РФ над Україною наступною ціллю Путіна стане Грузія
15:05
Аптечки
Україна отримала 50 тисяч аптечок для ЗСУ від Німеччини
14:36
Польща
Польський міністр оборони: краще було б передати Україні зброю, ніж вводити війська
14:31
Обстріл РФ. Руйнування
Через ворожий БПЛА на Херсонщині постраждали двоє поліцейських
14:07
Ексклюзив
Навальний
Кремль перестрахувався у питанні свого головного опонента: Фейгін про вбивство Навального
14:06
кіберспорт
Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри, щоб запобігти маніпулюванню громадською думкою
14:01
OPINION
Олексій Голобуцький
ЦРУ переконує: ядерного удару з боку Росії не слід очікувати
13:52
Каліфорнія снігопад
Перебої зі світлом та 3 метри снігу: Каліфорнію та Неваду охопив потужний шторм
13:44
Пандемія COVID-19 у Нідерландах
У США скасували п’ятиденну ізоляцію через COVID: які рекомендації
13:38
Вибух на підстанції
У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти
13:30
Ексклюзив
Володимир Путін
Сьогодні Путін сприймає Захід дуже слабким, - британський полковник Грант
13:28
Стефан Сежурне
"Згодні з 80% питань": у Франції відкинули можливість розколу у франко-німецькій дипломатії
13:25
Придністров'я
ФСБ змушує до співпраці українців, що незаконно потрапляють до Придністров'я
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV