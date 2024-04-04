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В Санкт-Петербурзі підірвали електропідстанцію: без світла залишились 12 тис. осіб

4 квітня, 2024 четвер
17:59
Війна з Росією енергетика ЛЕП електрика

Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі: у місті та області без електрики залишилися 12 тисяч осіб

Про це пише телеграм-канал База.

За даними видання, у ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів.

Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія".

Як нагадує The Moscow Times, диверсії з електрообладнанням почалися в Ленобласті у травні 2023 року. Тоді диверсанти підірвали опору ЛЕП, що спричинило обвал лінії електропередачі.

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявляв, що ВСУ робили спроби атакувати Ленінградську електростанцію.

Також у лютому 2024 року було затримано українського громадянина біля газорозподільної станції, українські спецслужби планували диверсію, повідомляла ФСБ.

Диверсанти масово атакують залізницю у Ленобласті. Транспортна поліція та ФСБ заарештовували диверсантів у квітні, травні та грудні 2023 року, також школяра затримали за підпал у березні цього року. Більшість тих, хто атакував, вербували через Telegram невідомі, а гроші за підпал виплачували криптовалютою.

  • У лютому в держдумі РФ заявили, що російська армія не має ресурсів для захисту Петербурга від дронів.
  • У РФ заявили, що вночі 31 січня невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут". За даними українських ЗМІ, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
Теги:
Енергія
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