В Санкт-Петербурзі підірвали електропідстанцію: без світла залишились 12 тис. осіб

Про це пише телеграм-канал База.

За даними видання, у ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів.

Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія".

Як нагадує The Moscow Times, диверсії з електрообладнанням почалися в Ленобласті у травні 2023 року. Тоді диверсанти підірвали опору ЛЕП, що спричинило обвал лінії електропередачі.

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявляв, що ВСУ робили спроби атакувати Ленінградську електростанцію.

Також у лютому 2024 року було затримано українського громадянина біля газорозподільної станції, українські спецслужби планували диверсію, повідомляла ФСБ.

Диверсанти масово атакують залізницю у Ленобласті. Транспортна поліція та ФСБ заарештовували диверсантів у квітні, травні та грудні 2023 року, також школяра затримали за підпал у березні цього року. Більшість тих, хто атакував, вербували через Telegram невідомі, а гроші за підпал виплачували криптовалютою.