В Україні активно мобілізовують громадян від 18 до 25 років, - адвокатка Аніщенко
Адвокатка Катерина Аніщенко повідомила, що сьогодні в Україні відбувається активна мобілізація громадян від 18 до 25 років
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Директива про заборону мобілізації осіб віком до 25 років по суті є вказівкою. Це не той нормативно-правовий документ, який в рамках правового поля особа може використовувати для захисту своїх прав у суді. Оскільки суд користується виключно законом та постановою Кабінету міністрів. Сьогодні, на жаль, можна констатувати, що мобілізація громадян від 18 до 25 років відбувається активним чином. Це дійсно є. На жаль, чимало звернень від таких військовозобовʼязаних чоловіків є саме про те, що відбулась примусова мобілізація", - пояснила Аніщенко.
За словами адвокатки, суди у справах мобілізації осіб до 25 років стають на захист працівників ТЦК.
"Зараз судова практика говорить про те, що мобілізація осіб до 25 років є абсолютно законною, якщо вони мали приписне посвідчення й після закінчення школи були в ТЦК, де їх взяли на військовий облік. Відповідно їм було присвоєно військово-облікову спеціальність. Тобто, такі особи підлягають мобілізації. У цих випадках суд стає на захист працівників ТЦК, які провели цю мобілізацію", - додала вона.
- 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років
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