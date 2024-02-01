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В Україні до 15 років в'язниці засудили трьох бойовиків: їх узяли в полон біля Авдіївки та Волновахи

1 лютого, 2024 четвер
17:56
Війна з Росією в'язниця

Трьох бойовиків, яких узяли в полон біля Авдіївки та Волновахи, засудили до 15 років позбавлення воді за звинуваченням у держзраді та участі у терористичній організації

Про це інформує СБУ. 

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що одним із засуджених виявився уродженець тимчасово окупованого Кальміуського Донецької області, який добровільно мобілізувався до армії РФ на посаду стрілка після початку повномасштабного вторгнення. Згодом його призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу ЗС РФ. Вже в жовтні чоловік виконував завдання щодо захоплення Авдіївки. У полон він потрапив під час спроби штурмувати позиції ЗСУ в районі Красногорівки. 

"Також засуджено мешканця тимчасово окупованої території Луганщини, який добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року. Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром. Згодом зловмисника перекинули на підкріплення окупаційних угруповань РФ на Бахмутському напрямку", - розповіли в СБУ. 

Також ув'язнили кримчанина, який раніше відбував покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками. Він уклав контракт з міноборони РФ та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z". Його взяли у полон у жовтні 2023 року у Волноваському районі. 

Трьох бойовиків визнали винними за ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Їм призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Раніше російського військового, який на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі. Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.
Теги:
Кримінал
СБУ
російська армія
державна зрада
Авдіївка
Волноваха
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