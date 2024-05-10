В Україні готують нові військові бригади, частину з них розгорнуть для захисту Києва, - генерал Павлюк

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю The Economist.

За його словами, нині головною проблемою є техніка, а не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки й сподівається на допомогу Заходу.

За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці, адже за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - сказав Павлюк.