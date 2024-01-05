"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В Україні визнали, що президент РФ хотів досягти мирного врегулювання українського конфлікту", - таку інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на ексзаступника очільника МЗС України Олександра Чалого.

Насправді під час дискусії у Женеві Чалий згадав про період перемовин з Росією на початку повномасштабної війни.

"Я був у групі українських перемовників. Ми обговорювали з російською делегацією практично 2 місяці, у березні та квітні (2022 року, - ред.), можливу угоду про мирне врегулювання між Україною та РФ, і ми уклали "стамбульське комюніке". Ми були дуже близько до того, щоб завершити нашу війну якимось мирним врегулюванням, і з якихось причин це було відкладено. На мій погляд, Путін через тиждень після початку своєї агресії 24 лютого дуже швидко зрозумів, що припустився помилки та постарався зробити все можливе для укладання договору з Україною", – цитують Чалого фактчекери зі StopFake.

Водночас Чалий наголошував, що саме Путін скоїв злочин, розпочавши повномасштабну війну проти України, а у 2014 році анексував Крим і розпочав проксі-війну на Донбасі.

Російська пропаганда вирвала з контексту фрази Чалого про "мирні наміри" РФ. Під час дискусії ексзаступник очільника МЗС України говорив, що на сьогодні лише Україна в НАТО буде гарантом безпеки для країни.