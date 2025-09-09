В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко

Про це повідомляє народний депутат Олександр Федієнко.

Відповідно до змін пункту 34 порядку проведення призову, повістки зможуть друкувати не лише територіальні центри комплектування, а й Міноборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства, визначені стратегічними.

"Це наче було, але здається додали інших операторів. Офіційним оператором стає "Укрпошта" (або інший призначений поштовий оператор). Повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК. Для цього ТЦК та МО повинні укласти відповідні договори з Укрпоштою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повістки і раніше надсилали рекомендованими листами, але це розглядалося лише як додатковий спосіб вручення, однак тепер лист через пошту прирівнюється до офіційного вручення.

"Тобто запроваджено, чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту", - пояснив Федієнко.

Окрім цього запущено механізм автоматичного обміну інформацією між різними державними реєстрами, тобто система сама збиратиме всі потрібні дані про військовозобов’язаного з реєстрів, а не з паперових джерел.