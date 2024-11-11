В Україні зробили аналог китайського дрона Mavic

Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

"Вихідними ми зібрали 8 виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані", - йдеться у повідомленні.

Наразі 6 команд вже виконали польотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені. Це була демонстрація для Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів.

Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками безпосередньо щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.

У компанії показали відео перших демонстраційних польотів цих виробів.