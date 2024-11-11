В Україні зробили аналог китайського дрона Mavic
Українські виробники створили дрон з тактико-технічними характеристиками китайського Mavicа
Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".
"Вихідними ми зібрали 8 виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані", - йдеться у повідомленні.
Наразі 6 команд вже виконали польотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені. Це була демонстрація для Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів.
Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками безпосередньо щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.
У компанії показали відео перших демонстраційних польотів цих виробів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі понад 800 західних компаній залучені до виробництва зброї для української армії.
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