В Україну повернули ще 8 дітей з ТОТ Херсонщини та Донеччини
У середу, 10 липня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 8 дітей з тимчасово окупованих частин Херсонської та Донецької областей
Про це повідомив ексуповноважений президента з прав дитини, керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Зокрема, серед повернутих - діти від 7 до 17 років.
Кулеба зазначив, що загалом команді Save Ukraine вже вдалося врятувати з Росії та тимчасово окупованих територій 405 українських дітей.
Він розповів, що для Сергія, одного з повернутих підлітків, це вже була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні його зупинила російська поліція, затримала і погрожувала відправити у тюрму. На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і все розповів.
"Знущання й обшуки вдома довелося пережити також і Олені, матері двох дітей. Її одна донька має серйозну вроджену хворобу. Жінка з жахом розповіла про те, як росіяни били її до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить", - додав Кулеба.
Ще один врятований підліток Тарас розповів, що для звʼязку в окупованому рідному місті придбав російську сімку. І щойно юнак активував номер, на нього одразу ж прийшло повідомлення, що можна приходити й влаштовуватися на російську службу за контрактом. І дарма, що власник сім-картки - неповнолітній.
А врятована 14-річна Мирослава розповіла, як російський військовослужбовець на кордоні погрожував пістолетом, щоб вона йшла на допит.
За словами Кулеби, наразі діти й дорослі в безпеці, попереду в них тривалий процес відновлення та відбудови життя в нових умовах.
- Україна змогла підтвердити місце перебування 20 тис. українських дітей, яких Росія незаконно та примусово вивезла на тимчасово окуповану територію або до Росії.
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