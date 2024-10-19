В Уманському районі Черкащини через масовану атаку РФ загинула жінка
З ночі на 19 жовтня Черкащина була під ворожим прицілом. Внаслідок атаки по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка. Також пошкоджено критичну інфраструктуру, підприємство та ДЮСШ
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані, проте лікарі вже були безсилі.
У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються, зауважив голова ОВА. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Є один травмований, який від госпіталізації відмовився.
У приватному секторі обласного центру уламками БПЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.
За словами Табурця, більшість атак українські оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак є декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків.
- Уночі 19 жовтня російська армія скинула три КАБи на центральну частину Шостки на Сумщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, вісім людей отримали поранення.
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