ВАКС конфіскував активи пропагандиста Кисельова
У понеділок, 4 березня, Вищий антикорупційний суд задовольнив адмінпозов Міністерства юстиції України щодо російського телеведучого, журналіста-пропагандиста
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського телеведучого, журналіста-пропагандиста та застосувала до нього санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - пише ВАКС.
Так суд стягнув у дохід держави його активи: житловий будинок загальною площею 151,1 кв. м у Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".
Прізвища пропагандиста суд не вказує, але ймовірно мова саме про Дмитра Кисельова, адже 7 лютого 2024 року Мін’юст подало до ВАКС позов про застосування до нього санкцій саме за тією ж статтею.
"Кисельов Д.К. є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави", - йдеться на сайті Мін’юсту.
Також відомо, що Кисельов є власником вілли в Коктебелі.
- 17 лютого російський пропагандист і журналіст Дмитро Кисельов потрапив до списку осіб, котрі загрожують національній безпеці України.
- 17 вересня 2022 року на віллі російського телеведучого Дмитра Кисельова у кримському селищі Коктебель спалено два автомобілі.
- 23 березня 2022 року Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої.
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