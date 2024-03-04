ВАКС конфіскував активи пропагандиста Кисельова

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського телеведучого, журналіста-пропагандиста та застосувала до нього санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - пише ВАКС.

Так суд стягнув у дохід держави його активи: житловий будинок загальною площею 151,1 кв. м у Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".

Прізвища пропагандиста суд не вказує, але ймовірно мова саме про Дмитра Кисельова, адже 7 лютого 2024 року Мін’юст подало до ВАКС позов про застосування до нього санкцій саме за тією ж статтею.

"Кисельов Д.К. є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави", - йдеться на сайті Мін’юсту.

Також відомо, що Кисельов є власником вілли в Коктебелі.