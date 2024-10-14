Важка ситуація в медицині, лікарів немає: журналістка Вірлич про ситуацію на окупованій Херсонщині
Євгенія Вірлич, головна редакторка херсонського видання Кавун.City, зазначила, що на окупованих територіях Херсонщини залишається складна ситуація в медицині та з питною водою
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Якщо говорити про стан життя на окупованому лівому березі Херсонщини, то там дуже великі проблеми в медицині, які навіть поступово починають визнавати росіяни. Тобто вони раптом, через два з половиною роки медичного колапсу, дізналися про те, що у деяких клініках неукомплектований штат, лікарів немає, також знайшли прострочені препарати у лікарнях та аптеках, і тепер починають відкривати кримінальні справи та шукати крайніх", - прокоментувала головна редакторка херсонського видання Кавун.City.
За її словами, важка ситуація в медицині, бо притомні лікарі виїхали, а з Росії лікарі не хочуть їхати на постійну роботу, працюють вахтовим методом по 2-3 тижні.
"Крім того, важка ситуація продовжується з водою в окупованих громадах, особливо у Генічеському та Скадовському районах. Росіяни привозять питну воду, яка дуже низької якості та придатна для технічного використання. Якщо говорити й про воду, і про медицину, то дуже багато уваги приділяють саме російським військовим, тобто їм привозять воду у першу чергу і лікують їх в першу чергу", - зауважила Євгенія Вірлич.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що з 1 жовтня на ТОТ Херсонщини росіяни розпочали так званий осінній призов на строкову військову службу. Забиратимуть чоловіків віком від 18 до 30 років.
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