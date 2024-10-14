Важка ситуація в медицині, лікарів немає: журналістка Вірлич про ситуацію на окупованій Херсонщині

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Якщо говорити про стан життя на окупованому лівому березі Херсонщини, то там дуже великі проблеми в медицині, які навіть поступово починають визнавати росіяни. Тобто вони раптом, через два з половиною роки медичного колапсу, дізналися про те, що у деяких клініках неукомплектований штат, лікарів немає, також знайшли прострочені препарати у лікарнях та аптеках, і тепер починають відкривати кримінальні справи та шукати крайніх", - прокоментувала головна редакторка херсонського видання Кавун.City.

За її словами, важка ситуація в медицині, бо притомні лікарі виїхали, а з Росії лікарі не хочуть їхати на постійну роботу, працюють вахтовим методом по 2-3 тижні.

"Крім того, важка ситуація продовжується з водою в окупованих громадах, особливо у Генічеському та Скадовському районах. Росіяни привозять питну воду, яка дуже низької якості та придатна для технічного використання. Якщо говорити й про воду, і про медицину, то дуже багато уваги приділяють саме російським військовим, тобто їм привозять воду у першу чергу і лікують їх в першу чергу", - зауважила Євгенія Вірлич.